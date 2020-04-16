Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere hakaretlerde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
|16 Nisan 2020 19:16
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere hakaretlerde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki İ.U. sosyal medya hesabı üzerinden aynı gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve AK Partililere küfür ve hakaretler içerikli paylaşımlarda bulundu.
Şikayet üzerine kimliği tespit edilen İ.U. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Zonguldak Beycuma Cezaevi'ne gönderildi.
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