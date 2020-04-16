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İtalya'da son 24 saatte 525 hasta hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.
 16 Nisan 2020 19:18
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İtalya'da son 24 saatte 525 hasta hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
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