1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araçla müzik yayını yapıldı, sağlıkçılar böyle oynadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla evlerine kapananlara moral vermek amacıyla seyyar araçla müzik yayını yapıldı. Alanyalılar, balkonlardan müziğe eşlik ederken, ambulanstaki sağlıkçılar da araçtan inip, sokakta oynadı.
 16 Nisan 2020 19:36
Yazdır
Araçla müzik yayını yapıldı, sağlıkçılar böyle oynadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla evlerine kapananlara moral vermek amacıyla seyyar araçla müzik yayını yapıldı. Alanyalılar, balkonlardan müziğe eşlik ederken, ambulanstaki sağlıkçılar da araçtan inip, sokakta oynadı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Antalya'da yaşayanlar, 'evde kal' çağrılarına uyarken, Alanya'da belediye tarafından halka moral verilmek istendi. Dün akşam seyyar araçla sokak sokak gezerek, müzik yayını yapan belediye çalışanları, evlerinde kalanları eğlendirdi. Balkonlarına çıkanlar da tempo tutup, oynayarak, müziklere eşlik etti.

Sokakları dolaşıp, müzik yayını yapan Alanya Belediyesi çalışanlarına, ambulanstaki sağlıkçılar da katıldı. Araçtan inen sağlık görevlileri, sokakta oyun havası eşliğinde oynadı. Bu zor süreçte yoğun tempoda çalışan sağlıkçılar, belediyenin etkinliğiyle moral buldu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Metrobüs kazası sosyal mesafeyi unutturdu
16 Nisan 2020 18:54		 Belediyeden sağlık çalışanına şarkılı doğum günü kutlaması
16 Nisan 2020 18:43
İstanbul'da yasak öncesi trafik kilitlendi
16 Nisan 2020 18:35		 Yaşlı kadın koronavirüse yakalanınca, 7 kişi daha ev karantinasına alındı
16 Nisan 2020 18:08
Çocuklar sosyal medyadan kitap istedi, belediye başkanı gönderdi
16 Nisan 2020 17:51		 İstanbullular sokağa çıkma yasağı öncesi yazlıklarına gidiyor
16 Nisan 2020 17:24
Bursa'da 3 apartman karantinada
16 Nisan 2020 16:59		 Cezaevi şantiyesinde çalışan işçiler karantinaya alındı
16 Nisan 2020 16:44
Koronavirüsten kaçan İstanbullular oraya akın ediyor
16 Nisan 2020 16:34		 Kapıcısında virüs çıkan 63 daireli site karantinaya alındı
16 Nisan 2020 16:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:48 - TBMM'ye koronavirüs testi getirildi20:44 - İETT'den iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama20:40 - Malatya'da günlük 2 milyon maske üretiliyor20:36 - Bilecik'te iki başkan yardımcısı görevden alındı20:32 - Enterprise sağlık çalışanlarına 10 minibüs tahsis etti20:28 - Fransa'da son 24 saatte 753 hasta yaşamını yitirdi20:23 - Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı20:18 - Testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile irtibatlı 5 personel karantinaya alındı20:13 - Suriye'de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel, imha edildi20:08 - 87 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi
20:04 - Koronavirüs testi pozitif çıkan Defne'den iyi haber20:00 - Koronavirüsü yendi, plazması iki hastaya nakledildi19:56 - 93 yaşındaki Aliye ninenin Tayyip Erdoğan sevgisi19:52 - Mescid-i Aksa'nın ramazan'da da ibadete açılmayacak19:48 - Şanlıurfa'da tedbirlere uymayanlara 6 milyon lira ceza19:44 - Testi pozitif çıkan polis memuru yaşadıklarını anlattı19:40 - Doç. Dr. Kutlubay: Vaka sayıları durağan bir seyre yöneldi19:36 - Araçla müzik yayını yapıldı, sağlıkçılar böyle oynadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
Bilim Kurul üyesi yanıtladı... Normal hayata ne zaman döneriz?
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marketlerde luppo'nun kalmaması 3
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 2
mercimek 4
zoom 3
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
0.021 oranı 2
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
corona virüs vaka sayısı 1
sözlükte tek başına kalmak 1
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam