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Doç. Dr. Kutlubay: Vaka sayıları durağan bir seyre yöneldi

Kutlubay, vaka sayılarının son 10-12 gün içerisinden bir durağan seyre yöneldiğini ve o dik olarak yükselme seyrinin zayıfladığını açıkladı.
 16 Nisan 2020 19:40
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Doç. Dr. Kutlubay: Vaka sayıları durağan bir seyre yöneldi

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadele en büyük yükü sağlık çalışanları çekiyor.

Virüsle mücadele büyük rol oynayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ' nde son durum ne? Cerrahpaşa ' da koronavirüs teşhisi konulmuş hasta tedavi görüyor? Bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına konuk olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay verdi.

Öte yandan Kutlubay, vaka sayılarının son 10-12 gün içerisinden bir durağan seyre yöneldiğini ve o dik olarak yükselme seyrinin zayıfladığını açıkladı.

Memurlar.Net
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