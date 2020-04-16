Doç. Dr. Kutlubay: Vaka sayıları durağan bir seyre yöneldi
Kutlubay, vaka sayılarının son 10-12 gün içerisinden bir durağan seyre yöneldiğini ve o dik olarak yükselme seyrinin zayıfladığını açıkladı.
|16 Nisan 2020 19:40
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Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadele en büyük yükü sağlık çalışanları çekiyor.
Virüsle mücadele büyük rol oynayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ' nde son durum ne? Cerrahpaşa ' da koronavirüs teşhisi konulmuş hasta tedavi görüyor? Bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına konuk olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay verdi.
Öte yandan Kutlubay, vaka sayılarının son 10-12 gün içerisinden bir durağan seyre yöneldiğini ve o dik olarak yükselme seyrinin zayıfladığını açıkladı.
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