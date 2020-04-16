1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriye'de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel, imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentleri terör örgütünden işgalinden kurtarıldı. Güvenli hale gelen bölgede halen devam eden çalışmalar kapsamında bazılarının bir ucu Türkiye'den çıkacak şekilde kazılmış 4 bini aşkın tünel bulundu. Türkiye'ye yönelik olası saldırıların yanı sıra kaçak geçiş ve kaçakçılık için kazılan tüneller, tespitinin ardından tek tek imha edildi.
 16 Nisan 2020 20:13
Yazdır
Suriye'de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel, imha edildi

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklık, rejimin güç kullanmasıyla iç savaşa döndü. Özgür Suriye Ordusu ismiyle rejime karşı mücadele eden muhalifler, zaman içerisinde görüş ayrılığına düşerek gruplara bölündü. Muhalif gruplar arasında yaşanan ayrılık ve çatışmalar sırasında terör örgütü de bazı kentleri işgal etti. Terör örgütü PKK/YPG işgal ettiği alanları genişleterek Irak sınırından İdlib'e kadar uzanan sınır hattında koridor oluşturmak istedi. Terör örgütünün ilk etapta Fırat'ın nehri batısına geçerek sözde kantonlarını birleştirmek istemesine yönelik bu hevesi Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile sonlandı. Fırat nehri doğusunda kalan ancak hem yerel halka zulmeden hem de Türkiye'ye yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütünün bulundukları alanları gerçek sahiplerine bırakarak terk etmesine yönelik çağrılar sonuçsuz kalınca 9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Şanlıurfa'nın ilçeleri olan Akçakale ile Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Tel Abyad ve Resulayn kentlerini kapsayan 120 kilometrelik hat kısa süre içerisinde teröristlerden arındırıldı. İki ilçe merkezi ile kasaba ve köylerin kısa sürede teröristlerden arındırılmasıyla 5 bin kilometre kareyi aşkın alan terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirildi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HUZUR GELDİ

Teröristlerden temizlenmesinin ardından Resaluyn ve Tel Abyad'da yaşamın normale dönmesi için çalışmalara başlandı. İlk etapta güvenlik güçleri, 5 bin kilometre karelik alanda teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespit ve imhasına başladı. Binlerce patlayıcının etkisiz hale getirildiği bölgede, teröristlerin işgali sırasında karargaha dönüştürdüğü ve Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından kaçarken yaktıkları kamu kurumlarında tadilat yapıldı. Kısa süre içerisinde terör örgütünün izlerinin silinmesinin ardından binlerce Suriyeli yeniden topraklarına döndü ve huzur içerisinde yaşamaya başladı.

4 BİNİ AŞKIN TÜNEL BULUNUP, İMHA EDİLDİ

Türkiye sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesi ve terör örgütünün işgaline son verilmesiyle birlikte Tel Abyad ile Resulayn'da güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda PKK/YPG'nin TSK'nın düzenleyeceği harekatta hain saldırılar için hazırladığı 4 bini aşkın tünel bulundu. Yerin metrelerce altına girilmesi ve içerisinde farklı kollara ayrılarak labirenti andıran bazıları patlayıcı ile tuzaklanmış tüneller tespitinin ardından tek tek imha edildi.

Olası askeri harekata karşı bazıları kilometrelerce uzunluğunda kazılan ve hain saldırıları gerçekleştirmek, ardından kaçmak için hazırlandığı saptanan tünellerin toplam uzunluğunun ise 400 kilometreden fazla olduğu belirlendi. Kimi insan gücü, kimi ise iş makineleri aracılığıyla hazırlanmış olan tüneller ile Resulayn ve Tel Abyad'ın adeta yer altı şehri inşa edildiği de ortaya çıkmış oldu.

BAZI TÜNELLERİN UCU TÜRKİYE TOPRAKLARINA ÇIKIYOR

Güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında bulunan tünellerin bazılarının ucunun Türkiye topraklarına çıkacak şekilde hazırlandığı da belirlendi. Son olarak Resulayn'da ortaya çıkarılan bir tünelin ucunun Ceylanpınar'a uzandığı tespit edildi. Türkiye sınırına yakın noktadaki bir evin odasından inilen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki tünelin içerisinde ışık ve havalandırma sisteminin de kurulduğu saptandı. İçinde birkaç ayrı yöne açılan tünelin, bir ucunun Türkiye tarafından çıkacak şeklide kazıldığı saptandı. Güvenlik güçlerince tespit edilen tüneli terör örgütünün; vur-kaç tarzı saldırılar, gizlenme, kaçış noktası, insan ve uyuşturucu ticareti için kullanmayı hedeflediği belirlendi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
16 Nisan 2020 17:30		 FETÖ davası sanığına 2 yıl 1 ay hapis
16 Nisan 2020 15:30
Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi
16 Nisan 2020 10:14		 Zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ele geçirildi
16 Nisan 2020 09:46
Ergenekon davası eski savcısına yeniden tutuklama kararı
15 Nisan 2020 16:04		 FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis
15 Nisan 2020 15:59
MSB: Kandil'de PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
15 Nisan 2020 15:41		 FETÖ gözünü yurt dışındaki Ramazan bağışlarına dikti
15 Nisan 2020 13:10
MSB: Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
15 Nisan 2020 11:07		 Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu
15 Nisan 2020 11:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:48 - TBMM'ye koronavirüs testi getirildi20:44 - İETT'den iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama20:40 - Malatya'da günlük 2 milyon maske üretiliyor20:36 - Bilecik'te iki başkan yardımcısı görevden alındı20:32 - Enterprise sağlık çalışanlarına 10 minibüs tahsis etti20:28 - Fransa'da son 24 saatte 753 hasta yaşamını yitirdi20:23 - Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı20:18 - Testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile irtibatlı 5 personel karantinaya alındı20:13 - Suriye'de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel, imha edildi20:08 - 87 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi
20:04 - Koronavirüs testi pozitif çıkan Defne'den iyi haber20:00 - Koronavirüsü yendi, plazması iki hastaya nakledildi19:56 - 93 yaşındaki Aliye ninenin Tayyip Erdoğan sevgisi19:52 - Mescid-i Aksa'nın ramazan'da da ibadete açılmayacak19:48 - Şanlıurfa'da tedbirlere uymayanlara 6 milyon lira ceza19:44 - Testi pozitif çıkan polis memuru yaşadıklarını anlattı19:40 - Doç. Dr. Kutlubay: Vaka sayıları durağan bir seyre yöneldi19:36 - Araçla müzik yayını yapıldı, sağlıkçılar böyle oynadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
Bilim Kurul üyesi yanıtladı... Normal hayata ne zaman döneriz?
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan, işe gitmeyen memurlar için açıklama
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
mercimek 4
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 4
sabır 1
gram altın 1
the offspring 1
marketlerde luppo'nun kalmaması 3
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
22 yaşındaki öğrencinin corona virüsünden ölmesi 1
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam