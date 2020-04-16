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Enterprise sağlık çalışanlarına 10 minibüs tahsis etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "112 Acil çalışanlarımıza desteği için Enterprise Türkiye yönetimine teşekkür ediyorum"
 16 Nisan 2020 20:32
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Enterprise sağlık çalışanlarına 10 minibüs tahsis etti

Araç kiralama şirketi Enterprise, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarının ulaşımında kullanılmak üzere 10 minibüsü tahsis etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarımızın ulaşımında kullanılmak üzere Enterprise tarafından tahsis edilen 10 adet minibüsü teslim ettik. 112 Acil çalışanlarımıza desteği için Enterprise Türkiye yönetimine teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında minibüslerin Valilik binasına getirilmesi görüntüsüne de yer verildi.

Anadolu Ajansı
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