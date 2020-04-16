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Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

Bartın'da Önder Sülü, tedavi için getirildiği hastanede yoğun bakıma aldı. Ambulansı takip ederek hastane önüne gelen köpeği, 5 gündür burada Sülü'yü bekliyor.
 16 Nisan 2020 20:53
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Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

Alınan bilgiye göre Bartın'da pazar günü rahatsızlanan Önder Sülü, sağlık ekiplerince Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirildi.

Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek hastanenin önüne geldi.

Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

Sülü'nün tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken, köpeği de 5 gündür hastanenin önünde bekliyor.

Hastane personeli ise gün boyu hastane bahçesinde duran köpeği severek besliyor.

"Hastanemizin maskotu oldu"

Hastane Radyoloji Teknikeri Ahmet Ramis Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin sahibinin 5 gün önce hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını söyledi.

Hasta yakınlarından köpeğin ambulansın peşinden hastaneye kadar geldiğini öğrendiklerini ve o günden bu yana köpeğin hastane bahçesinden ayrılmadığını anlatan Öztekin, "Köpeğin bir adı var mı bilmiyoruz ama biz Cesur koyduk. Burada hastane personeliyle ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Sürekli besliyoruz ve onunla ilgileniyoruz. Cesur, hastanemizin maskotu oldu. Köpeğin bu davranışı insanlığa güzel bir örnek. Biz de çok duygulanıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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