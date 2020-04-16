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Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Karaca, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların cuma ve pazartesi gününe alındığını açıkladı.
 16 Nisan 2020 21:13
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Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk olarak geçen hafta uygulanan sokağa çıkma yasağına pazarcı esnafının hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Bu nedenle birçok pazarcı esnafının ürünlerinin çürüyüp çöpe gittiğini ifade eden Karaca, bazı pazarlarda da vatandaşların cuma akşamından geldiğini ve meyve sebze almak istediğini anlattı.

Karaca, bu hafta 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların günlerinde değişiklik yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Cumartesi günü kurulacak pazarlarımızı cumaya, pazar günü olanları da pazartesiye aldık. Sokağa çıkma yasakları bu şekilde devam ettiği sürece pazarların günleri bu düzende olacak. Bu sayede hem halkımızın ihtiyacını karşılayacağız hem de pazarcı esnafımız mağdur olmayacak. Ayrıca meyve sebze almak isteyen vatandaşımız için marketlerin dışında bir alternatif sunmuş olacağız."

Geçen hafta yasak öncesi yaşanan yoğunluğun insanların sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Karaca, bu hafta sonu benzer bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini söyledi.

"Vatandaşlarımız hijyen konusunda rahat olsun"

Karaca, pazarcı esnafının hijyen konusunda çok dikkatli davrandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bütün pazarcı esnafımız maske ve eldiven kullanıyor. Bu konuda hiçbir esnafa ayrıcalık yoktur. Zaten denetimler yapılıyor. Vatandaşlarımız bu kurala uymayan esnafımızı şikayet etsinler. Ayrıca pazarlar için belirlenen iki esnaf arasındaki mesafe gibi kurallara da herkes uyuyor. Pazarlarda seçme işlemi yapılmıyor. Vatandaşlarımız hijyen konusunda rahat olsun."

Tedbirler kapsamında Türkiye genelinde sebze ve meyve satışı yapılan pazarlarda başka esnafın bulunmaması kararının alındığını anımsatan Karaca, bu yüzden pazara giremeyen yaklaşık 40 bin esnaf olduğunu ve bunların mağduriyet yaşadığını söyledi. Karaca bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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