Polis, sahte sağlık ürünü imalatçılarına göz açtırmıyor
|16 Nisan 2020 21:24
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen 80 operasyonda, sahte maske, tulum, kolonya ve dezenfektan gibi ürünleri imal ederek piyasaya sürmeye çalışan 103 kişi gözaltına alındı, 91 iş yeri mühürlendi.
Güvenlik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ile kent genelindeki ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı sahte üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekiplerince, kentte 16 Mart ile 15 Nisan arasında 91 iş yerine düzenlenen 80 farklı operasyonda, 103 iş yeri sahibi ve yöneticisi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, sahte oldukları belirlenen 5 milyon 650 bin tıbbi maske, 4 bin 100 sağlık tulumu, 3 bin 750 şişe kolonya, 20 bin 720 kutu ve 9 bin 810 litre dezenfektan ele geçirildi.
Haklarında idari para cezası uygulanan 103 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 91 iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
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