Asılsız provokatif paylaşım yapan 303 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi 303 kişi yakalandı
|16 Nisan 2020 21:30
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı." bilgisi verildi.
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