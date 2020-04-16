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Aksaraylı çiftçiler, Kovid-19'a rağmen ekimi sürdürüyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan, nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çiftçiler üretim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
 16 Nisan 2020 21:38
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Aksaraylı çiftçiler, Kovid-19'a rağmen ekimi sürdürüyor

Ayçiçeği, patates ve şeker pancarı ekimine başlayan çiftçiler, hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat ediyor.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'nin talimatları doğrultusunda kentte ekilmedik bir karış toprak bırakmayacaklarını söyledi.

Çiftçilerin şu an 390 bin dekar alanda ekim yaptığını dile getiren Saklav, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ekilebilir alanlarında şeker pancarı, ayçiçeği ve patates tohumları tarlalarla buluşuyor. İlk hasatımız da sarımsakta olacak inşallah, daha sonra arpa olarak devam edecek. Şu an için Aksaray'da tarımsal üretim aralıksız devam ediyor. Çiftçilerimiz tarlalarında ekim ve dikim işlerine devam ediyor. Kentte herhangi bir gıda maddesinin temininde, arzında ve pazarlamasında sıkıntı yok. Bizler de sahadayız, çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimiz üretiyor bizler de onlara destek veriyoruz. Gıda denetimlerimiz de aralıksız devam ediyor. Şehrimizdeki bütün gıda işletmelerini denetledik. Uyarıyoruz, rehberlik eğitimleri veriyoruz, böylelikle koronavirüs tedbirlerimizi almış oluyoruz. Çok şükür şu ana kadar ilimizde herhangi bir sıkıntımız yok."

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da üreticilerin ülke ekonomisine destek verdiklerini belirterek, "Biz üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin yanında olacağız. Şehrimizde yaşayan insanları doyurmaya devam edeceğiz. Devletimiz hep yanımızda. Hafta sonu büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, çiftçilerimize kaldırıldı. Bu da bizi gayet memnun etti. Tarım, hafta sonu olmayan bir meslektir. Tarlaları ekme sezonu. Biz üretmeye devam edeceğiz. İşi olmayan insanlarımız evlerinde kalsın." dedi.
Anadolu Ajansı
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