Alışkanlıklar değişti... İnternetten en çok onlar arandı
|16 Nisan 2020 22:01
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Koronavirüs salgını insanların tüketici alışkanlıklarını değiştirdi. Google Arama Trendleri raporu, karantina döneminde internette en çok nelerin arandığını ortaya çıkardı.
TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, Türkiye'de "ekmek nasıl yapılır", İtalya'da "basit kurabiyeler", Almanya'da ise "maya yapımı" aramaları öne çıktı. Peki, Türkiye'de 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında internetten başka neler merak edildi?
Dijital Pazarlama Uzmanı Gökhan Bülbül, "mağazalar açık mı" aramasının da çok yapıldığını söyledi: "Bu noktada dünyadan farklıyız. Birçok ülke birbirinden farklılıklar gösteriyor. Örneğin, İngiltere'de tırnak bakım seti ya da köpek bakım seti aranıyor. Aynı zamanda ekmek ve ekmek tarifi gibi aramaları görüyoruz."
"İNTERNETTE BAŞLAYIP İNTERNETTE BİTEN BİR SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ"
Virüs salgını tüketici alışkanlarını yeniden şekillendirdi. Pazarlama uzmanları artık alışverişin internette başlayıp bittiğini belirtiyor.
Bülbül, "Mağazada ürünü görüp internette daha ucuzunu almak isteyen ya da internette araştırıp gidip ben mağazadan alırım diyen bir alışveriş alışkanlığı varken bunların ikisi de ortadan kalkmış oldu. Bugün internette başlayıp internette biten bir sürecin içerisindeyiz" dedi.
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