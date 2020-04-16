Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi yurda yerleştirildi
|16 Nisan 2020 22:16
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Irak'ta işçi olarak çalışan, aralarında mühendislerin de bulunduğu 271 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'ye getirildi.
Havalimanındaki ilk kontrollerinin ardından otobüslere bindirilen 32 kişi, polis eşliğinde merkez Talas ilçesinde bulunan KYK Melikgazi Yurt Müdürlüğüne geçti.
Burada, "Ölürüm Türkiyem" şarkısı ile karşılanan ve Türk bayrakları hediye edilen vatandaşlar, kontrollerinin ardından odalarına yerleştirilmeye başlandı.
Önceki gün Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilerek aynı yurda yerleştirilen vatandaşlar da Irak'tan gelenleri pencerelerden alkışlarla karşıladı. İşçiler 14 gün burada karantinada tutulacak.
Öte yandan, aynı uçakla Kayseri'ye getirilen 239 kişi ise otobüslerle polis eşliğinde Nevşehir'e hareket etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Salep bitkisini toplayan 4 kişiye dudak uçuklatan ceza
16 Nisan 2020 22:11
|Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
16 Nisan 2020 21:18
|Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak
16 Nisan 2020 21:13
|Enterprise sağlık çalışanlarına 10 minibüs tahsis etti
16 Nisan 2020 20:32
|Şanlıurfa'da tedbirlere uymayanlara 6 milyon lira ceza
16 Nisan 2020 19:48
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16 Nisan 2020 18:39
|Bakan Selçuk: 232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu
16 Nisan 2020 18:35
|Bakanlıktan 10 çevre müfettişi çocuğa hediye tablet
16 Nisan 2020 17:41
|İletişim Başkanlığından gazete dağıtımına ilişkin açıklama
16 Nisan 2020 17:39
|YÖK'ten araştırma görevlilerine kayıt dondurma imkanı!
16 Nisan 2020 16:06