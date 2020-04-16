1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mercedes-Benz Türk üretim faaliyetlerine tekrar başlıyor

Mercedes-Benz Türk'ün 20 Nisan'da Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ve 24 Nisan'da da Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlerine tekrar başlayacağı bildirildi.
 16 Nisan 2020 22:36
Yazdır
Mercedes-Benz Türk üretim faaliyetlerine tekrar başlıyor

Mercedes-Benz Türk'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin, dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışanların ve toplumun sağlığına yönelik tedbirler ve uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart'tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 28 Mart'tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlere 20 Nisan'a kadar ara verdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz şartlarda yaptığımız işin önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Fabrikalarımızdan çıkan araçlarımız, bugün de toplumun temel ihtiyaçlarının dağıtımında ve topluma gerekli hizmetlerin sağlanmasında kullanılıyor. Bu noktada Mercedes-Benz Türk olarak ülkemize ve topluma olan yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz toplumumuzun ve ekonominin sürekliliği için büyük önem taşıyor." denildi.

Fabrikalarda üretimin tekrar başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sorumluluk bilinciyle, üretimin devamı için gerekli şartların tekrardan sağlanması ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize tekrar başlayacağımızı bildiririz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Turizm sektörü koronavirüs sonrası fırsatları bekliyor
16 Nisan 2020 21:34		 Malatya'da günlük 2 milyon maske üretiliyor
16 Nisan 2020 20:40
Tofaş, araç üretimine ara verdi, sağlık ekipmanı üretiyor
16 Nisan 2020 19:17		 Ticaret Bakanlığı: Bu sitelerden alış veriş yapmayın
16 Nisan 2020 16:49
15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek
16 Nisan 2020 04:19		 Kovid-19 salgını kimyasal ürün üretimini artırdı
15 Nisan 2020 21:48
IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı
15 Nisan 2020 21:43		 Hububat ve bakliyatta 'stok sorunu yok'
15 Nisan 2020 21:38
MEB'den özel okul taksitlerine dair yazı
15 Nisan 2020 17:57		 TEPAV: Covid-19 salgını 6 ay sürerse Türkiye ekonomisi %20 küçülecek
15 Nisan 2020 13:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - 17 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı00:01 - Luppo satışları 5 kat arttı mı?23:54 - Irak'tan gelen Türkler Nevşehir'deki yurda yerleştirildi23:50 - Irak ve İngiltere'deki bazı Türk vatandaşları yurda döndü23:46 - Karantinadaki koronavirüs hastaları, markette yakalandı23:41 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri23:37 - Diyanetten Altay ve Hekimoğlu hakkında suç duyurusu23:33 - Ankara'da 80 yaşındaki kişi koronavirüsü yendi23:27 - İstanbul'da vatandaşlar semt pazarlarına akın etti
23:21 - Adıyaman'da aynı köyde iki ayrı kavga: 11 yaralı23:16 - EGO ve Başkentray bu saatlerde faaliyet gösterecek23:11 - Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi23:06 - Salda Gölü'ndeki tahribattan geriye lastik izleri kaldı23:00 - Apple iki iPhone modelinin fişini çekti22:54 - Ünlü sunucu sağlık çalışanlarından bahsederken ağladı!22:47 - 3 kişinin ölümüne neden olan senarist de tahliye olacak22:41 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsten nasıl korunuyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 4
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 2
instagram'a müzik özelliği gelmesi 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 3
marketlerde luppo'nun kalmaması 1
the offspring 1
sabır 3
gamze pala 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam