Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsten nasıl korunuyor?
|16 Nisan 2020 22:41
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal mesafe kuralı ve kişisel izolasyon gereği Skype bağlantısıyla NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendiren Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınından nasıl korunduğunu da anlattı. Kalın,Biz de herkes gibi öncelikle Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara titizlikle uyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tedbirlere titizlikle uyuyor, hatta bize örnek oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir devletin başkanı nasıl korunması gerekiyorsa öyle korunuyor. Vatandaşımız da Cumhurbaşkanımızı özlüyor, onun için de kolay değil." dedi.
"ÜÇ HAFTADIR DIŞARI ÇIKMIYORUZ"
Üç haftadır dışarı çıkmadıklarını belirten Kalın sözlerini şöyle sürdürdü: "Üç haftadır biz buradayız, dışarı çıkmıyoruz. Dışarıdan konuk almıyoruz. Programları buradan yürütüyoruz. Ama tabii kural herkes için geçerli. Devlet başkanından memuruna, polisinden evinde oturan insanına. Biz hepimiz kurallara istisnasız şekilde uyuyoruz. Bir ayrım yok, herkes bu kurallara uymak zorunda.
Diğer ülkelerdeki duruma göz attığınızda, bu krizin merkezi Çin'di daha sonra İran'a kaydı. Dünya Sağlık Örgütü de İran'dan diğer ülkelere yayılırken bunun pandemi olduğunu ilan etti. Son bir bir buçuk aydır salgının merkezi Avrupa'ya kaydı. Buna bir üçüncü ayak daha eklendi; ABD."
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