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Apple iki iPhone modelinin fişini çekti

Dün sessiz sedasız yeni iPhone modeli iPhone SE'yi tanıtan Apple lansman sonrası 2 iPhone modelinin fişini çekti.
 16 Nisan 2020 23:00
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Apple iki iPhone modelinin fişini çekti

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple dün akşam yeni iPhone modeli iPhone SE (2020) isimli modelini görücüye çıkardı.

Corona virüs nedeniyle alışkın olduğumuzun dışında sadece dijital ortamlarda yapılan duyuru ile gerçekleştirilen lansman ile bir süredir beklenen yeni iPhone SE'nin özellikleri de belli oldu.

4.7 inç Retina HD ekrana ev sahipliği yapan model Touch ID ile geliyor. Retina HD olarak adlandırılan ekranın piksel yoğunluğu ise 326 ppi. A13 Bionic'ten güç alan iPhone SE'nin arka tarafında ise tek kamera bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 6 bileşenli bu lens ile 5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapılabilirken, gece çekimleri için True Tone LED flaş desteği sunuluyor.

Lansman sonrası Apple 2 iPhone modelinin fişini çekti. GSM Arena'da yer aşan habere göre, Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un üretimi ve satışını sonlandırdı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ikilisinin oluşturduğu iPhone 8 serisi, 22 Eylül 2017 tanıtılmıştı.
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