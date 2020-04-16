Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi
|16 Nisan 2020 23:11
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla ünlü Koramaz Vadisi, UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne girdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koramaz Vadisi'nin, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne girdiğini açıkladı.
Bu süreçte katkı sağlayan herkese teşekkür eden Büyükkılıç, "Eşsiz değerlerimizden Koramaz Vadisi, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Geçici Listesi'ne girdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, 250 metreden bin 550 metreye kadar değişen rakımdaki vadi, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, zürafa fosil yatağı, kağnı yolları ve kuş cenneti Engir Gölü gibi birçok değere ev sahipliği yapıyor.
Bu eşsiz vadinin UNESCO'ya adaylığı için arkeologlar, mağara araştırmacıları, sanat tarihçileri ve birçok ilgili çalışma yapmıştı.
Büyükşehir ile Melikgazi Belediyesinin desteğiyle Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) koordinesinde yapılan çalışmalar belgelenerek, 15 Nisan 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilmişti.
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