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Ankara'da 80 yaşındaki kişi koronavirüsü yendi

Ankara'da, 14 gündür koronavirüs tedavisi gören Mustafa Durmaz (80), sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde bugün taburcu oldu.
 16 Nisan 2020 23:33
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Ankara'da 80 yaşındaki kişi koronavirüsü yendi

Ankara'da, 14 gündür koronavirüs tedavisi gören Mustafa Durmaz (80), sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde bugün taburcu oldu.

Ankara'da yaşayan Mustafa Durmaz'a kuru öksürük, ateş şikayetleri ile getirildiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Etimesgut Şehit Sait Öztürk Devlet Hastanesi'nde 14 gündür koronavirüs tedavisi gören Mustafa Durmaz, virüsü yenerek bugün taburcu oldu. Sağlık çalışanları, Durmaz'ı alkışlarla hastaneden uğurladı.

Sağlık çalışanlarını selamlayan Mustafa Durmaz, "Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Burada çalışanlara Allah kolaylıklar ihsan eylesin" dedi.

DHA
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