Karantinadaki koronavirüs hastaları, markette yakalandı
|16 Nisan 2020 23:46
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve evde karantina altında tutulan 2 kişi ile 1 temaslı vatandaş, alışveriş için çıktıkları markette yakalanınca toplam 9 bin 450 lira ceza aldılar.
SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULDU
3 kişi hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
3 KİŞİYE 9 BİN 450 LİRA CEZA KESİLDİ
Konu hakkında Osmaneli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında insan sağlığını hiçe sayarak dışarı çıkan 2 pozitif vakaya ve 1 temaslı vatandaşımız hakkında toplam 9 bin 450 TL idari para cezası, ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
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