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Irak ve İngiltere'deki bazı Türk vatandaşları yurda döndü

 16 Nisan 2020 23:50
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Irak ve İngiltere'deki bazı Türk vatandaşları yurda döndü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ve İngiltere'de geçici süreliğine bulunan ve yurda dönmek isteyen bazı Türk vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan Irak ve İngiltere'den Türkiye'ye dönen vatandaşların fotoğraflarını da paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülkemize getirmeye başladığımız yurt dışındaki vatandaşlarımızın dönüş sevinci. Hep birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin Twitter'dan dün yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini ve karantinaya alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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