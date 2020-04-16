Irak'tan gelen Türkler Nevşehir'deki yurda yerleştirildi

TESTİ POZİTİF ÇIKAN POLİS MEMURU VİDEO İLE ANLATTI Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Suat Erdek, aniden ortaya çıkan yüksek ateş, öksürük ve halsizlik nedeniyle rahatsızlandı. Ertesi gün rahatsızlığı daha da artan Erdek, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan muayene ve tetkiklerinde akciğerlerinde enfeksiyon olduğu ortaya çıktı. Yapılan koronavirüs testi de pozitif çıkan Erdek'in hastaneye yatışı yapılıp, tedavisine başlandı. Bir hafta hastanede kalan evli olan Erdek, koronavirüsü yendi. İki daha gözetim altında tutulacak olan Erdek'in, evde 14 günlük karantina süresini geçirmesi için taburcu edileceği öğrenildi. Süreci cep telefonu ile çektiği kısa video ile gazeteciler ile paylaştı.