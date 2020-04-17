1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

17 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
 17 Nisan 2020 00:06
Yazdır
17 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TCMB, nisan ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini ilan edecek.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, martta kurulan-kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
17 Nisan 2020 00:17		 Irak ve İngiltere'deki bazı Türk vatandaşları yurda döndü
16 Nisan 2020 23:50
Diyanetten Altay ve Hekimoğlu hakkında suç duyurusu
16 Nisan 2020 23:37		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsten nasıl korunuyor?
16 Nisan 2020 22:41
Bakan Abdulhamit Gül'den Gamze Pala açıklaması
16 Nisan 2020 21:56		 Asılsız provokatif paylaşım yapan 303 kişi yakalandı
16 Nisan 2020 21:30
İbrahim Kalın'dan ücretsiz maske açıklaması
16 Nisan 2020 21:03		 TBMM'ye koronavirüs testi getirildi
16 Nisan 2020 20:48
İETT'den iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama
16 Nisan 2020 20:44		 Bilecik'te iki başkan yardımcısı görevden alındı
16 Nisan 2020 20:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:43 - Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı00:39 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?00:39 - Brezilya Sağlık Bakanı görevden alındı00:30 - Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye telefonu00:29 - Askerlik süresinin 1 ay uzamasına karar yayımlandı00:27 - Meclis Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar, Resmi Gazetede yayımlandı00:23 - Ekonomik tedbirlere dair Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı00:22 - Yükseköğretimle ilgili Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı00:17 - Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği00:16 - Tarihi ilçe, Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
00:13 - Abonelik sözleşmesi iptalleri e-devlete taşınıyor00:10 - Yeni infaz düzenlemesinden yararlanamayacak suçlar00:06 - 17 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı00:01 - Luppo satışları 5 kat arttı mı?23:54 - Irak'tan gelen Türkler Nevşehir'deki yurda yerleştirildi23:50 - Irak ve İngiltere'deki bazı Türk vatandaşları yurda döndü23:46 - Karantinadaki koronavirüs hastaları, markette yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Abonelik sözleşmesi iptalleri e-devlete taşınıyor
Yükseköğretimle ilgili Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
Tarihi ilçe, Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
Yeni infaz düzenlemesinden yararlanamayacak suçlar
Askerlik süresinin 1 ay uzamasına karar yayımlandı
Erdoğan'dan Gamze Pala'nın ailesine taziye telefonu
Ekonomik tedbirlere dair Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
sabır 3
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 2
zoom 1
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 4
gram altın 1
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 2
oğuz aksaç 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 2
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam