17 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
|17 Nisan 2020 00:06
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TCMB, nisan ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini ilan edecek.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- TOBB, martta kurulan-kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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