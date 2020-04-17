Yeni infaz düzenlemesinden yararlanamayacak suçlar

Yeni İnfaz Yasası'nda yer alan koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik indirimlerinden yararlanamayacak suçlar şöyle:

- Terör suçları (yetişkin ve çocuk)

- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen nitelikli ve bazı basit suçlar (TCK 102/1-2., 103, 104/1-2-3, 105)

- Cinsel dokunulmazlığa karşı çocuklar tarafından işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)

- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

- Uyuşturucumadde ticareti suçları

- Kasten öldürme suçları (TCK madde 81, 82 ve 83)

- Yüzün sürekli değişmesine neden olacak ağır yaralama (TCK 87/2-d)

- İşkence ve eziyet suçu

- Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları (TCK 326 ile 339)

- Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu kapsamına giren suçlar (Not: 3 yıllık denetimli serbestlikten yararlanacaklar)

O CANİLER FAYDALANAMAYACAK

Ceren Damar Şenel, Şule Çet, Emine Bulut, Ceren Özdemir gibi kamuoyunda infial yaratan cinayetlerin failleri İnfaz Yasası'ndan herhangi bir şekilde yararlanamayacak. Bu isimler "kasten öldürme" öldürme suçları kapsamında ceza aldı.

7242 sayılı Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

MADDE 52- 5275 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- (1) 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d), işkence suçu (madde 94 ve 95), eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir yıl"lık süre, "üç yıl" olarak uygulanır.