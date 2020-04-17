Tarihi ilçe, Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
Beypazarı, Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
|17 Nisan 2020 00:16
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Ankara'nın Beypazarı İlçesi için UNESCO'ya yapılan başvuru sonucunda ilçenin Dünya Mirası Geçici Listesine alındığı duyuruldu.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan sosyal emdya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Verdiğimiz uğraşlar sonucunda Belediyemiz tarafından hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığımız aracılığıyla UNESCO'ya gönderdiğimiz adaylık dosyası sonucunda Beypazarı'mız UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeyi başardı.
Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde bu haber bizi oldukça sevindirdi. Önümüzde daimi listeye girmek için bir süreç var. Bu süreç hem bize, hem de ilçemize çok şey katacaktır. Hayırlı olsun..
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