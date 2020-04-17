Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
|17 Nisan 2020 00:17
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Ticaret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Bakanlığında görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Ticaret Bakanlığında görev yapan memurların disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri Ek-1'de yer alan cetvelde gösterilmiştir.
(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında görevlendirilen personelin disiplin amirleri, bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ile Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 6 - (1) 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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