Meclis Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar, Resmi Gazetede yayımlandı
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 05.05.2020 Salı gününden başlamak üzere on gün süreyle ara verilmesine, TBMM Genel Kurulun 15.04.2020 tarihli 86'ncı Birleşiminde karar verilmiştir.
|17 Nisan 2020 00:27
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1243 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar
17 Nisan 2020 --- Resmi Gazete--- Sayı : 31102
TBMM KARARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMALARINA ARA VERMESİNE DAİR KARAR
Karar No. 1243 Karar Tarihi: 15.04.2020
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 05.05.2020 Salı gününden başlamak üzere on gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 15.04.2020 tarihli 86'ncı Birleşiminde karar verilmiştir.
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