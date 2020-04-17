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Askerlik süresinin 1 ay uzamasına karar yayımlandı

1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Silahaltına Alınan Erbaş ve Erlerin Askerlik Hizmet Süresinin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2414)
 17 Nisan 2020 00:29
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Askerlik süresinin 1 ay uzamasına karar yayımlandı

1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Silahaltına Alınan Erbaş ve Erlerin Askerlik Hizmet Süresinin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2414)
Memurlar.Net
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