Askerlik süresinin 1 ay uzamasına karar yayımlandı
1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Silahaltına Alınan Erbaş ve Erlerin Askerlik Hizmet Süresinin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2414)
|17 Nisan 2020 00:29
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