Salgın günlerinin gizli kahramanlarından çağrı var: Maske ve eldiveni yere atmayın
|17 Nisan 2020 06:11
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Türkiye, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için dört bir koldan mücadele yürütüyor. Sağlık ve emniyet güçlerinin koronavirüse karşı seferberlik ilan ettiği şu günlerde temizlik görevlilerine de büyük sorumluluk düşüyor. Biz de yaşanan zorlu süreçte kendisi ve ailesinin sağlığını hiçe sayarak vatandaşların temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çaba sarf eden Bahçelievler Belediyesi temizlik görevlileri ile konuştuk.
POŞETE KOYUP ATIN
2007 yılından bu yana temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Çetin Özer, "Bizim hayatımız sokaklarda geçiyor. İnsanların iğrenerek baktığı yanından geçerken burnunu tıkadığı çöp yığınlarını temizliyoruz. Şu dönemde ülkemiz koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldı. Evden çıkılmaması gerektiği, dışarı çıkanların ise maske ve eldiven gibi koruyucu ürünleri kullanılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu. Ancak bazı kişiler kullandıkları bu ürünleri çöp kutularına atmak yerine sokaklara atıyor. Bu da bizim ölümcül salgın ile karşı karşıya kalmamıza kapı açıyor. Halkımızdan rica ediyorum. Lütfen ne olur kullandığınız maskeleri sokağa atmayın. Bir poşete koyarak çöp kutusuna atın" dedi.
BUGÜN GİYDİĞİMİZİ YARIN GİYMİYORUZ
Kovid-19'un önüne geçmek için kişisel bakımın önemine vurgu yapan temizlik görevlisi Salih Polat, "Bugün işe gittim ve gün boyu sokaklardan maske ve eldiven topladık. Belki içlerinden biri Kovid-19 virüsünü taşıyordu bunu bilemeyiz. Virüsten korunmak için maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanıyoruz. Eve gider gitmez ilk önce üstümüzü değiştiriyoruz. Bu gün giydiğimiz iş elbisemizi yarın giymiyoruz. Onu güzelce yıkayıp ilerleyen günlerde giyiyoruz. Duşumuzu alıp öyle ailemizle görüşüyoruz. Birkaç sorumsuz kişi yüzünden bizler de bu virüse karşı enfekte olabiliriz" dedi.
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