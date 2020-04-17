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Pidede yüzde 30 zam beklentisi

Ramazanın başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen İstanbul ve Ankara'da pide fiyatları henüz netleşmedi. Sektör temsilcileri girdi maliyetlerinde yaşanan artıştan dolayı bu yıl fiyatlarda geçen yıla oranla %30 zam bekliyor. Gerekli her türlü tedbirin alındığına işaret eden eden İTO Meclis Üyesi Nadir Durmaz, vatandaşın panik yapmamasını istiyor
 17 Nisan 2020 07:11
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Pidede yüzde 30 zam beklentisi

Onbir ayın sultanı ramazana sayılı günler kala, sofraların vazgeçilmezi pideler de tezgahlardaki yerini bir bir almaya başladı. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle yaşanan karmaşadan dolayı İstanbul ve Ankara'da fiyatlar henüz belirlenmedi. Bu hafta sonu netleşmesi beklenen fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 25 ila 30 arasında zam bekleniyor. Geçtiğimiz yıl pidenin kilogram fiyatı 8 lira 50 kuruştu. İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide 2,5 liradan satılmıştı.

GİRDİ MALİYETLERİ FİYATA YANSIYACAK

Bu yıl fiyatların belirlenmesinde çok geç kalındığına işaret eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Nadir Durmaz, rakamların bu hafta sonu netleşmesini beklediklerini ifade etti. Pide fiyatlarında bu yıl, geçen seneye oranla yüzde 25 ila 30 arasında zam beklediklerini anlatan Durmaz, buna gerekçe olarak da; un, maya, su, işçilik, doğal gaz gibi girdilerde yaşanan fiyat artışlarını gösterdi.

TEK SIKINTI VATANDAŞIN PANİK YAPMASI

Üretimin tam kapasite devam ettiğine vurgulayan Nadir Durmaz, "Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri evlere servis yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Tek sıkıntı vatandaşlarımızın panik yapması, bunu gerektirecek hiçbir durum yok" diye konuştu.

Arzu Kurum
Yeni Şafak
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