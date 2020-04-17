400 Suriyeli doktor göreve hazır
|17 Nisan 2020 07:59
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400 Suriyeli doktor göreve hazır: Koronavirüsle mücadeleye katkı sağlayacaklar
Suriye Dernekler Platformu Başkanı Dr. Mehdi Davut, Suriyeli hekimlerin Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine katkı sağlamak istediğini söyledi: Gönüllü çalışmak isteyen 400 Suriyeli sağlık personeli var. Bunların katkıları, bu süreçte özellikle göçmenlere hizmet ederek olabilir.
Suriyeli hekimlerin Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine katkı sağlamak istiyor. Suriye Dernekler Platformu Başkanı Dr. Mehdi Davut, Suriye'deki iç savaş nedeniyle çok sayıda Suriyeli hekimin Türkiye'ye gelerek hayatına devam ettiğini aktardı. Davut, hekimlerden bazılarının Türkiye'de bulunan Göçmen Sağlığı Merkezlerinde istihdam edildiğini dile getirdi.
ATANMAYI BEKLİYORLAR
Mehdi Davut, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki Aile Sağlığı Merkezleri ne ise Göçmen Sağlığı Merkezleri de göçmenler için o nitelikte. Şu an devletin Göçmen Sağlığı Merkezlerinde görevlendirdiği 650 Suriyeli hekim çalışıyor. Ama Suriyeli doktorların tamamı çalışır durumda değil. Bir kısmı atanmayı bekliyor. Onun dışında bazı akademisyenler de var görev alamayan. Onlar da görev almayı bekliyorlar. Bunların dışında da çok sayıda çalışamayan eczacı, diş hekimi, hemşire ve ebe bulunuyor."
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