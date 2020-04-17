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Karantina bölgesine fatura kesilmeyecek

Koronavirüs sebebiyle 58 ilde 227 yerleşim bölgesinde karantina tedbirleri uygulanırken, elektrik firmaları da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kendilerine verdikleri kıyasen fatura okuma yetkisini vatandaş lehine esnetti.
 17 Nisan 2020 06:51
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Karantina bölgesine fatura kesilmeyecek

Bazı dağıtım şirketleri vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek için karantina kalkana kadar fatura göndermeme kararı aldı. Ayrıca kapalı AVM ve pasajlardaki işletmelere de fatura kesilmeyeceği öğrenildi. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, salgının etkisini azaltmak için ciddi tedbirler aldıklarını belirterek "Şirket olarak, karantina bölgelerinde hem sayaç okuma personellerinin hem de o bölgede yaşayan insanların sağlıklarında tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle fatura çıkarmıyoruz.

Karantinaya alınan ve idari kararla sayaç okumalarının durdurulduğu yerlerdeki müşterilerimiz açısından mağduriyet oluşturacak hiçbir uygulamayı yapmıyoruz. Böylece müşterilerimizin oluşabilecek tüketim farklarından korunmasını sağlıyoruz" diye konuştu. Abonelerin gerçek zamanlı faturasını karantina kalktığında kendilerine tebliğ edeceklerini vurgulayan Aytac "Karantina süreci boyunca abonelerimize fatura göndermeyeceğiz. Ayrıca Covid-19 sebebiyle ekonomik ve sosyal olarak zor günler geçiren abonelerimizi mağdur etmeme adına, ticari faaliyetine devam edemeyen veya tüketim gerçekleşmeyen yazlık konutlar, öğrenci evleri gibi yerlerde kesinlikle fatura düzenlemesi yapmıyoruz.

Diğer yandan müşterilerimiz sayaç okuma dönemlerini beklemeden tüketim bilgilerini online işlem merkezimiz üzerinden girerek, kendi faturalarını oluşturabiliyor ve ödemesini yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
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