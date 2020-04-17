İnfaz Kanunu'nun yalan ve gerçekleri

İşte yeni İnfaz Kanunu hakkında yalanlar ve gerçekler:

KADINA ŞİDDETE CEZA ARTTI

Yalan 1: Kadına şiddet uygulayan suçlular dışarı çıkacak. Yüzüne kezzap atıp Berfin Özek'i tanınmaz hale getiren eski sevgilisi Ozan Çeltik de serbest kalacak. Kadına şiddetle ilgili cezalar artırılmadı.

Gerçek 1: İnfaz Kanunu'nda kadına şiddet suçu kapsam dışı bırakıldı. Hatta kadına şiddetin önüne geçilmek için yaralama suçunun cezaları artırıldı. Kanun'la beraber kadına yönelik yaralama suçunun canavarsa his saikiyle (Mesela, kezzap atmak) işlenmesi durumunda azami verilecek süre 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarıldı. Kasten yaralamada canavarsa his saikiyle işlenmesi durumunda mağdurun, bitkisel hayata girmesi sonucunda verilecek ceza 8 yıldan artırılarak 15 yıl oldu.

TERÖR SUÇU KAPSAM DIŞI

Yalan 2: İnfaz Kanunu, başta tutuklu yargılananlar olmak üzere gazeteciler, hak savunucuları ve siyasi suçlulara ilişkin herhangi bir salıverme ya da ceza indirimi öngörmüyor.

Gerçek 2: İnfaz Kanunu kapsamı dışında kalan suçlardan birisi de terör. Cezaevinde bulunan bu kişiler hakkında 'terör örgütü yöneticiliği, 'terör örgütüne üye olmak' veya 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma yürütülüyor.

Yalan 3: FETÖ yargılamalarında sonucunda tutuklanan askeri öğrencileri bile cezaevinde kalırken diğer örgüt yöneticileri serbest kalacak.

Gerçek 3: Askeri öğrenciler 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle yargılanıyor. İnfaz Kanunu'nda terör kapsam dışı bırakıldı.

Yalan 4: Uyuşturucu baronları da ceza indiriminden yararlanıyor.

Gerçek 4: Kanun ile uyuşturucu suçlarına herhangi bir indirim getirilmedi. Bu suç da kapsam dışı.

CİNSEL İSTİSMARA AF YOK

Yalan 5: TBMM Genel Kurulundan geçmeden önce infaz yasasına 'Çocukların Cinsel İstismarının Affı'na ilişkin bir kanun maddesi eklendi.

Gerçek 5: Böyle bir madde eklenmedi. İnfaz yasasını provoke etmek isteyen bazı kesimler sosyal medya hesaplarından sahte bir belge yayınladı. Söz konusu belge, birçok milletvekili tarafından yalanlandı.

Yalan 6: Tacizciler önce açık cezaevine, oradan da evlerine gönderildi.

Gerçek 6: İnfaz Kanunu'ndan cinsel istismar suçundan cezaevinde bulunan hiçbir mahküm tahliye edilmedi ve açık cezaevine gönderilmedi.

HUKUKÇULAR NE DEDİ?

Mesele, ahlak problemine dönüştü

TÜRKAD Başkanı Dr. Mehmet Sarı: Mesele siyasi provokasyona çevrilmeye çalışılıyor. TBMM gündemine gelmediği halde, 'çocuklara cinsel istismara' ilişkin düzenleme varmış gibi lanse edildi. Önemli hukukçu kimliği olanlar sahte belgeyi sosyal medyadan paylaştı. Bunu CHP'nin içinde de vicdanlı hukukçular yalanladı. FETÖ gibi örgütler olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterdi.

Türkiye'deki muhalefetin dünyada bir benzeri yok

Avukat Cüneyt Toroman: Kanun'un içeriğine baktığınızda böyle bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Muhalefetin görevi bu. Keşke dürüstlük üzerinden konuşsalar. Adam yaralama, hırsızlık gibi bunların hepsi kötü bir suçtur. Suçlar üzerinde yapılan bir tartışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Gazetecileri bırakınca cezaevi boşalmış mı olacak? Türkiye'deki muhalefet gibisi dünyanın başka yerinde yok.