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'Haziran ayında normale döneriz'

Türkiye, virüsten önceki hayatına dönmek için sabırsızlanırken uzmanlar, vaka artış hızının yavaşladığını belirterek "Evde kalır, tedbirleri uygularsak haziranda rahat ederiz" dedi
 17 Nisan 2020 07:51
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'Haziran ayında normale döneriz'

Koronavirüsle mücadelede kapsamında vatandaşlar, bir yandan tedbirlere uyarak evde kalmayı sürdürürken, diğer yandan da bir an önce normal hayatlarına dönmek için yetkililerden gelecek güzel haberleri bekliyor. Son günlerde vaka sayılarında yatay seyrin yakalandığının açıklanması herkesi umutlandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün yaptığı "Türkiye, ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum" açıklamasının ardından uzmanlara "Hayat ne zaman normale dönecek?" diye sorduk.

YAZIN RAHAT EDECEĞİZ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, bunun tamamen alınan tedbirlerin uygulanmasına bağlı olduğunu söyledi. Yamanel "Yaz aylarının daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Yazın daha rahat edeceğiz. Vatandaşlarımız, tedbirleri tek başına bırakmaması lazım. Eğer gevşetilecekse, sağlık otoritesi ile gevşetilmesi lazım. Şu andan bir şey söylemek güç ama tedbirlere uyulursa haziranda rahat edeceğimiz kesin. Yoksa süreç daha çok uzayacak" dedi.

TEDBİRLERE UYUMA BAĞLI

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, birdenbire "Bütün tedbirler aynı anda kaldırılacak, tamamen 11 Mart öncesine döneceğiz" diye bir şeyin olmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

Bunlar peyderpey gevşetilecek. Biz henüz salgının artma dönemindeyiz. Önce salgını durdurup, sonra azalma dönemine girmemiz lazım. Azalma dönemi dediğimiz duruma da tedbirlere ne kadar çok uyulursa o zaman olur. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, vaka artış hızında yavaşlama var. Bu 5-6 gün daha devam ederse, bir süre düz gitme dönemini yaşayacağız. Bu düz gitme dönemi 2 hafta ile 1,5 ay arasında değişen bir süredir. Bunun ne kadar hızlı olacağı da halkın tedbirlere ne kadar uyacağıyla ilgili olacak. Bu 3 aylık süreçte toplum çok iyi uyarsa dışarıya çıkmama konusunda bu süre 2 ayda olabilir. Ama uymazsa 3 ay değil daha uzun süre olur. Sıkı bir şekilde tedbirlere uymak gerekiyor.

"TELAFİ EĞİTİMİ" UMUTLANDIRDI

Öte yandan koronavirüs sebebiyle yapılamayan eğitimler için yaz aylarında telafi eğitimi gerçekleştirilebileceğine dair düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi de milyonlarca öğrenciyi ve ailesini umutlandırdı. Konuyu değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her hafta istişare yaptıklarını belirterek, önümüzdeki 1-2 haftada içinde oluşacak şartlara göre kararı tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

TBMM'de kabul edilen düzenleme eğitimcileri de memnun etti. Psikolojik Danışman ve Eğitim Uzmanı Süleyman Çokay, çocuklarda süreçle ilgili bir bilinmezlik olduğunu belirterek "Eğitim- öğretim süreci anlamında kimse ne olacağını bilmiyordu. Ancak, Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla herkes rahat bir nefes aldı. Yazın telafi eğitiminin yapılması gayet yerinde olacak. Yönetmelik değişikliği ile yaz tatilinde olağanüstü durumlarda öğretmenlerin çağırılacak olması, yaz dönemi için yapılacak bir çalışmanın hazırlığını gösteriyor" dedi.

ADLİYELER YAZ BAŞINDA AÇILACAK

Koronavirüs salgınının ardından, yargıda tüm adli işlemler 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. Edinilen bilgilere göre, adli süreler 30 Nisan'dan sonra 1 ay daha uzatılacak. Sonrasında, adli sistemin haziran ayında tekrar eski haline dönmesi bekleniyor. 20 Temmuz'da adli tatile girilecek. Bu 1 aylık süre zarfında, Adalet Bakanlığı adliyelerde koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak.

AVRUPA İLK ADIMI ATIYOR

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği Avrupa'da da hayat normale dönmeye başlıyor. Her ne kadar yaşlı ölümleri devam etse de birçok ülke normalleşme için ilk adımları atıyor. Önümüzdeki günlerde normalleşme için hamleler yapılacağını açıklayan ülkelerden Almanya, paskalyadan sonra tedbirleri gevşetecek. İsviçre Meclisi 26 Nisan'dan başlayarak önemlerin azaltılmasına karar verdi. Avusturya'da 1 Mayıs'tan sonra mağazalar, alışveriş merkezleri, kuaförler açılacak. Hollanda'da 28 Nisan'dan itibaren normalleşmeye başlıyor.

DAMLA PEKER
Türkiye
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