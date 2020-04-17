İki cevabınız evetse teşhis koronavirüs olabilir
|17 Nisan 2020 08:06
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Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Covid-19 rehberi geçtiğimiz günlerde güncellendi. Rehbere ambulansla hasta naklinin nasıl yapılacağı, evde izolasyon takibinin yöntemleri ve defin işlemleri gibi bilgiler eklendi. İşte Kurul'un tavsiyeleri: Ambulanslarda kişisel koruyucu ekipman hazır olarak bulundurulmalı. Hastaya ilk müdahale eden ekip, sağlık kurumuna hasta teslim edilene kadar ve ambulans temizlenene kadar kişisel koruyucu ekipman kullanmalı. Muhtemel ya da kesin Covid-19 vakasının nakli sonrasında ambulanslar temizlenmeli ve dezenfeksiyonu sağlanmalı. Temizleme işlemi kişisel koruyucu ekipman giyilerek yapılmalı. Ambulans temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan başka bir vakaya gidilmemeli. Ambulans vakaya gitmeden önce şu sorular sorulmalı. 'Öksürüğünüz var mı?', 'Nefes almakta güçlük çekiyor musunuz?', 'Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı?', 'Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu hastalığı sebebiyle hastaneye yattı mı?', Son iki hafta içerisinde çevrenizden birine Covid-19 teşhisi kondu mu?' Bu sorulardan en az ikisine 'evet' cevabı alınırsa kişi Covid-19 hastası olarak değerlendirilecek.
AĞIR OLMAYANLARIN TAKİBİ EVDEN
Hasta olduğundan şüphe edilen kişiden örnekler alt solunum yollarından alınmalı. Eğer bu mümkün değilse ağız ve burundan sürüntü tercih edilmeli. Kronik rahatsızlığı bulunmayan 50 yaş altı kişilerin takibi evden yapılacak. Bu kişilere kullanacağı ilaçları ve yeterli sayıda maske verilecek. Takipleri ise aile hekimleri tarafından yapılacak. Eğer hasta durumu kötüleşirse hemen 112'yi aramalı.
DAMLA PEKER
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