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Fuat Oktay: 25 bin vatandaşımız için operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın ramazan ayını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı operasyon başlattık
 17 Nisan 2020 08:00
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Fuat Oktay: 25 bin vatandaşımız için operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:

Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk.

Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız

Ve ilgili Valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramında sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek.

Bu millet bu zorlu mücadeleyi de, tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır.
Anadolu Ajansı
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