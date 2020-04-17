Fuat Oktay: 25 bin vatandaşımız için operasyon başlattık
|17 Nisan 2020 08:00
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:
Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına
karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin
vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk.
Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın
yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri,
İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız
Ve ilgili Valiliklerimizle birlikte, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız
vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramında sevdikleriyle kucaklaşmalarını
sağlayabilmek.
Bu millet bu zorlu mücadeleyi de, tarihte örneklerini defalarca sergilediği
gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır.
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