İnfaz yasası AYM'ye giderse kapsam genişler mi?
|17 Nisan 2020 08:26
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Milliyet'ten Görkem Evci'nin haberine göre: CHP-MSHP koalisyonu tarafından 18 Mayıs 1974'te çıkarılan genel afta bazı siyasi hükümlülerle kaçakçılık suçları kapsam dışı bırakılmıştı. 2 Temmuz 1974'te Anayasa Mahkemesi, af yasasındaki bir maddeyi iptal etti. Böylece affın kapsamı genişledi. Meclis'e düzeltme için zaman da verilmedi. Kararın Resmi Gazete yayımlanması ile birlikte tahliyeler başladı. Yaklaşık dört bin siyasi hükümlü ile kaçakçılık suçlarından hüküm giyenler affedilmiş oldu.
1991'de Terörle Mücadele Kanunu'nun geçici maddeleriyle iyi hal şartı aranmaksızın şartlı salıverme imkanı tanınmıştı. AYM bu düzenleme için de "aynı miktarda ceza alan iki hükümlünün, suç türleri farklı olduğu için cezalarının farklı çektirilmesinin eşitsizliğe neden olacağı" yönünde karar verdi.
1999'da "Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun" çıkarıldı. AYM, düşünceyi açıklama özgürlüğü bağlamında basın ve yayın yoluyla işlenmeyen suçların kapsam dışı olmasını Anayasa'ya aykırı buldu.
AYM, 22 Aralık 2000'de çıkan ve kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen düzenlemenin kapsamını "eşitsizliğe" yol açtığı gerekçesiyle genişletmişti. Yüksek Mahkeme, 2001'de verdiği kararla "tehdit", "görevi kötüye kullanma, "firar", "meslekte gerekli özeni göstermeyerek kazaya sebebiyet verme" suçlarının kapsam dışında bırakılmasını Anayasa'ya aykırı buldu. AYM ayrıca daha önce şartla salıverilme veya aftan yararlananlardan yeniden suç işleyerek hüküm giyenlerin bu yasadan yararlanamayacağına ilişkin hükmü iptal etti.Kılıçdaroğlu: İnfaz yasasını AYM'ye götüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, İnfaz düzenlemesi resmileşti
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