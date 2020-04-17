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Maske üretiminde yerli makine atağı

Maske üretimi için yerli makine atağı başladı. Çin'den ithal edilen ve talep artışı sonrasında fırsatçıların türediği sektörde, makinelerin Türkiye'de üretimi için yerli makineciler harekete geçti
 17 Nisan 2020 08:30
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Maske üretiminde yerli makine atağı

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Koronavirüsle mücadele sürecinde en büyük fırsatçılığın yaşandığı maskeye devlet müdahale edip ücretsiz dağıtma kararı alırken, makine tarafında da yerli hamle geldi. Çin'den getirilen makinelerle üretim yapılan maskeye pek çok hazır giyim firması da yardım amaçlı giriş yaptı. Fırsatçıların türediği sektörde 30 bin dolarlık makinelerin fiyatı 150 bin dolarlara fırladı.

Fiyatları fırladı

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, bugüne kadar maske makinelerinin Çin'den getirildiğini ve Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerden de gelen talep sonrasında aşırı fiyat artışları yaşandığını belirterek, makine fiyatlarının 30 bin dolardan 150 bin dolarlara fırladığını, gümrüklerde de bekleyen makineler olduğunu söyledi.

Virüs salgınından önce Türkiye'de aşırı maske talebi olmadığı için Çin'den getirilen makinelerle üretim yapıldığını, yerli üretime gerek duyulmadığını dile getiren

Dalgakıran, şunları söyledi:

"Ancak bu süreçte, en fazla gerekli olan makinelerden biri oldu. Üreticilerimiz arasında maske yapma makinesine yönelenler var. Yeni makineler de kullanıma girecek. Ancak makine yapmak bugünden yarına olacak iş değil. Zaman ve mühendislik gerektiriyor. Her zaman yerli üretimi vurgulamıştık. Bu dönemde yerli üretimin önemi bir kez daha ortaya çıktı."

Bir aydır üretimde

Ride Teknoloji Kurucusu Yılmaz Yiğit de, Türkiye'de salgından önce maske makinesi üretimi olmadığını aktararak, "İç pazarda talebi yoktu, onun için yapılmadı. Çin'den alınıyordu. Ama şu anda Çin'e talep çok yoğun, getirilemiyor. Ama salgından sonra biz de dahil pek çok yerli makine üreticisi üretime başladı. Biz bir aydır yapıyoruz. 40 adet maske makinesi yaptık. 100 tane daha yapabilecek durumdayız. Bir ayda 50 makine de üretebilirsiniz" diye konuştu.

Türkiye'de son dönemde 150 firmanın maske üretiyoruz diye ortaya çıktığını aktaran Yiğit, "Türkiye'de bir ayda 100 adet yerli maske makinesi üretildi. Çok çeşitli maske makineleri var. Sadece maskenin makinesini üreten, dakikada 80 veya 300 tane üreten ya da tam otomatik makineler var. Bu makinelerde dakikada 70 tane, 140 tane üreten var. Fiyatları 40-150 bin dolar arasında. Biz inovasyona da başladık. Kendimiz geliştirdiğimiz bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Fırsatçılara asla göz açtırmayın

Akay Makine Kurucusu Yasin Akay ise, ay sonuna kadar 20 maske makinesi üretmiş olacakları bilgisini vererek, "Bir aydır üretime başladık. Ultrasonik özel makineler yapıyoruz. Fiyatlar 40-60 bin dolar arasında. Biz Sanayi Bakanlığı için, LC Waikiki için maske makinesi üretiyoruz. Piyasa için üretmiyoruz. Ama sektörde çok fırsatçılar türedi. Maske üretiminde yapıldığı gibi makinede de fırsatçılara göz açtırılmaması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Maske üretme makinesi yanında paketleme makinesi de gerekiyor. Uygurlar Makine de bu tür makineleri üretiyor. Kurucusu Adnan Uygur, maskenin yapıldıktan sonra paketlenmesinin, hijyen ve sağlıklı dağıtım için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Bir ayda 100 yerli makine

Türkiye'de maske üretim makinesine iç talep olmadığı için yıllardır Çin'den getiriliyor.

Ancak bütün dünyadan Çin'e aşırı talep gösterilince hem ürün fiyatları fırladı hem de makine tedariği zorlaştı.

Makinede yerli üretim hamlesiyle bir ayda 100'den fazla maske makinesi yapılıp üretime sokuldu. Yeni geliştirmeler sürüyor.

Maske makinelerinin çok çeşidi bulunuyor. Sadece gövdeyi üreten, tam otomatik, dakikada farklı adette üretenler, ultrasonik teknik özelliği olanlar gibi.

Makine fiyatları 30 bin - 140 bin dolar arasında değişiyor.
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