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'Arap sabunu' efsanesi yeniden revaçta

Kovid-19 nedeniyle temizlik ürünlerine talep arttı. Sıvı ve katı halde satışa sunulan ve bir zamanların efsanesi olan Arap sabunu yeniden revaçta
 17 Nisan 2020 08:35
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'Arap sabunu' efsanesi yeniden revaçta

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temizlik ve hijyen ürünlerine talep arttı. Bir zamanların efsanesi olan ve evlerde temizlikte sıkça tercih edilen 'Arap sabunu' son günlerde tekrar revaçta. Firmalar Arap sabununu sıvı veya katı halde tüketicilerin beğenisine sunuyor. Türkiye'de Arap sabunu olarak satılan ürün yurtdışında yüzey temizleyici olarak biliniyor. Arap sabununda çok fazla merdivenaltı üretim yapıldığını belirten sektör temsilcileri, bu konuda vatandaşı da uyarıyor. Sektör temsilcileri, hesaplı olması ve kimyasal içermemesi nedeniyle Arap sabununa olan ilginin her geçen gün arttığını da dile getiriyor.

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Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) Başkanı Ahmet Pura, "Son günlerde sektörden de Arap sabununun çok fazla talep edildiğini duyuyoruz. Fakat Arap sabununda çok fazla merdivenaltı üretim bulunuyor, dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

Sıvı tercih ediliyor

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Koruma Temizlik Genel Müdürü İmer Özer, Arap sabununa ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi, ekonomik ve pratik ürün arayışının da ilginin artırdığını belirten Özer, "Eski tip Arap sabunu katı bir forma sahip olduğu için zamanla pratik bir ürün olmaktan uzaklaşmış, bu durum tüketicilerin değişen hayat biçimlerinde temizliğe minimum vakit ayırma istekleri ile de birleşince unutulmaya yüz tutmuştu. Arap sabunu kategorisindeki bu gerilemeyi görünce inovatif olarak sıvı Miss Arap Sabunu'nu tüketiciye sunduk" diye konuştu.
Dünyada farklı isim

Kovid-19 salgınıyla birlikte hijyene gösterilen önemin arttığını söyleyen Özer, "Tüketiciler çocuklarının yaşadığı alanları çeşitli kimyasallar ile temizlemek yerine Arap sabunu gibi doğal ürünlerle temizlemeye yöneldi. Buna istinaden satış rakamlarımız da 2-3 kat arttı" dedi. Şirket olarak yıllık 10 bin ton Arap sabunu üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade eden Özer şöyle devam etti: "Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'ya ihracatımız var. Avrupa ve Amerika'ya da ihracatımız mevcut. Bu bölgelerde ürün ismini doğal yüzey temizleyici şeklinde anlatıyoruz."

Vegan üretim

Arap sabunu üretimiyle tanınan markalardan biri de 1983 yılından beri faaliyet gösteren Nazar Kimya. Şirket, vegan belgeli Arap sabunu üretimi gerçekleştiriyor. Nazar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Hatipoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle Arap sabunu talebinde artış olduğunu söyledi. Hatipoğlu, "Yıllık 3 bin tonu aşkın Arap sabunu üretiyoruz. Artan talebe karşı fabrikamız 7/24 çalışıyor. Hanehalkının normalde 1 birim kullandığı bu ürünleri bugün 10 birim olarak evine tedarik ediyor" ifadelerini kullandı.

Ayçiçek yağından

Jel Arap sabunu ihracatının yok denecek kadar az olduğunu belirten Hatipoğlu, "AB ülkelerinde pek bilinmiyor. Fakat sıvı Arap sabununa ilgi son zamanlarda arttı. Bunun sebebi hem doğal olması hem de fiyatının ulaşılabilir olması. Ayçiçek yağından yapılan bu sabunla doğal bir temizlik sağlamak mümkün" dedi.

Kökeni Halep'e dayanıyor

Arap sabununun kökeninin Halep'e dayandığını söyleyen İmer Özer şöyle anlattı: "Halep bölgesinde çıkan orman yangınlarından sonra ağaç gövdelerinin ardında kalan küller ile ilk defa sabunlaştırılmış. Akabinde ise yüzyıllarca yaşadığımız coğrafyada ürün haline gelerek hayatımızda yer almış. Orijinal ismi Halep sabunu olarak geçse de günümüze gelene kadar ismi Arap sabununa dönüşmüş."

Her alanda kullanılıyor

Arap sabunu hemen hemen her türlü temizlik için tercih ediliyor. Sıvı ve katı formülde tüketicilere sunulan Arap sabununu, bulaşık, fırın, halı, çamaşır, cam ve yüzey temizliğinde kullanmak mümkün.
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