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Tahliye 100 bini buluyor, yakalanırsa 'Tosuncuk' da yararlanıyor

İnfaz düzenlemeleri ve üç yıla uzatılan denetimli serbestlik ışığında çıkacak mahküm sayısı 90 bini aşıp kısa süre içinde 100 bini bulacak. Kurduğu 'ÇiftlikBank'la binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan ve hakkında 75 bin 260 yılla dava açılan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın da yakalanıp yargılanırsa, yeni infaz düzenlemesinden yararlanacak.
 17 Nisan 2020 08:55
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Tahliye 100 bini buluyor, yakalanırsa 'Tosuncuk' da yararlanıyor

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, İnfaz süresini üçte ikiden yarı yarıya düşüren düzenlemeyle birlikte cezaevlerinden tahliyeler sürerken sayının kısa sürede 100 bini bulması bekleniyor.

İnfaz düzenlemeleri ve üç yıla uzatılan denetimli serbestlik ışığında çıkacak mahküm sayısı 90 bini aşıp kısa süre içinde 100 bini bulacak. Açık cezaevlerinden 69 bin kişi 31 Mayıs'a kadar izne çıkarıldı. Bu mahkümlardan 30-40 bini denetimli serbestlikten yararlanacak ve bir daha cezaevine geri gelmeyecek. 40-45 bini ise koronavirüs izninden yararlanıp geri dönecek. Ancak salgın devam ederse Bakanlık, ikişer aylık sürelerle bu izni uzatabilecek.

EMRAH SERBES BIRAKILACAK

Yazar Emrah Serbes, trafik kazasıyla 3 kişinin ölümüne neden olmaktan 13 yıl 4 ay hapse mahküm edilmişti. İzmir Menemen T tipi Cezaevi'ndeki Serbes'in de yarı yarıya infaz düzenlemesinden yararlanacağı ve tahliye olacağı bildirildi.

'TOSUNCUK' DA YARARLANACAK

Kurduğu 'ÇiftlikBank'la binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan ve hakkında 75 bin 260 yılla dava açılan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın da yakalanıp yargılanırsa, yeni infaz düzenlemesinden yararlanacak. Aydın, 3 yıla uzatılan denetimli serbestlikten faydalanacak ve üç yıl erken çıkacak. Aydın'a, suç örgütü kurarak dolandırıcılıktan verilecek sonuç ceza ise 32 yılı aşamayacak. Fiilen ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken süre 29 yıla düşecek.

EVCİL'E İNFAZ DURDURMA VE TAHLİYE

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" iddiasıyla yargılanan Erol Evcil'in infazını durdurdu. Evcil dün yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol uygulamasıyla tahliye edildi. Evcil dünkü duruşmaya İzmir 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemi ile katıldı. Evcil'in avukatları, koronavirüs salgınına vurgu yaparak, kronik rahatsızlığı olan müvekkilleri hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin kararı dikkate alınarak, infazın durdurulmasını talep ettiler. Mahkeme heyeti, 10 yıl 10 ay hapis ve 1 milyon 250 bin lira para cezası için geçen süre nazara alınarak infazın durdurulmasına hükmetti.

13 YIL 4 AY CEZA ALMIŞTI

İzmir-Aydın yolunda Eylül 2017'de meydana gelen kazada, önünde giden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay, kazadan sonra otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay geçen yıl mayıs ayında Emrah Serbes'in cezasını onamıştı.

ÇAKICI OTELDE İNZİVAYA ÇEKİLDİ

İnfaz Yasası'ndan yararlananlar arasında organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı da vardı. Çakıcı, avukatlarının işlemleri tamamlamasının ardından Sincan Kapalı Cezaevi'nden önceki gece geç saatlerde tahliye edildi. Çakıcı'yı cezaevinin kapısında ailesi, akrabaları, arkadaşları ve avukatları karşıladı. Çakıcı, onlarca aracın oluşturduğu konvoyla cezaevinden ayrıldı. Avukatı Zeynep Çiftçi, Twitter hesabından tahliyeyi, "Müvekkilim Alaattin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın Saroz'daki otelinde inzivaya çekilmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur" mesajıyla duyurdu.
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