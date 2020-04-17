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Komisyon'da Öğretim Üyelerinin emeklilik yaş haddine düzenleme

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından görüşülen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapan kanun teklifinde yeni kurulan üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddindeki süre sınırlaması uzatıldı.
 17 Nisan 2020 12:00
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Komisyon'da Öğretim Üyelerinin emeklilik yaş haddine düzenleme

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından görüşülen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapan kanun teklifinde yeni kurulan üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddindeki süre sınırlaması uzatıldı.

Bilindiği üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifi; 08 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştu.

13 Nisan 2020 tarihinde Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda Genel Kurula sunulan Komisyon raporunun incelenmesi neticesinde; söz konusu kanun teklifine aşağıdaki düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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