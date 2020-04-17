20 yaş altı gençlerden 'Evde Kal' çağrısı
|17 Nisan 2020 09:25
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Esenler'de bulunan Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi'nde futbol, basketbol, voleybol gibi çeşitli spor branşlarda kaptanlık yapan liseli gençler vatandaşlara seslendi. Öğrenciler, Türkiye'de de can kayıplarına neden olan yeni tip korona virüse karşı insanları alınan kurallara uymaya davet etti. Hafta sonu uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi öğrenciler, virüsün yayılım sağlamaması için vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı. Öğrenciler, bu süreçte sağlık çalışanlarının gösterdiği büyük özveriye de dikkat çekti.
Vatandaşların gereksiz nedenlerle evden çıkmamasını isteyen atletizm takımı kaptanı Fatih Nemli, "Sevdikleriniz ve aileniz için evde kalın. Unutmayın can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir" ifadelerini kullandı.
"Dışarı çıkmayalım"
Okulun voleybol takımına kaptanlık yapan Hakan Bilgiç, "Dışarı çıkmayalım, zaten sokağa çıkma yasağı da geldi bize dışarı çıkarsak da maske ve eldivenlerimizi takalım, objeler ve insanlarla temas etmemeye çalışalım" dedi.
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