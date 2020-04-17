Virüsü yenen doktorlar anlattı: Hafife aldık yanıldık
|17 Nisan 2020 09:42
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Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci ile aynı hastanede görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Cem Özuğuz'a hastalarından koronavirüs bulaştı. Tomografi ile teşhis konulan iki doktor, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştular. Doç. Dr. Terekeci ile Uzm. Özuğuz, tüm süreci AKŞAM'a anlattı:
NEFES ALAMAMAK ÇOK KÖTÜ
Doç. Dr. Terekeci: "Şüpheli birkaç hastamla temasım olunca tomografi çektik. Görüntüler Kovid-19 ile uyumluydu. Kan sonuçlarımda belirti yoktu. İlaç tedavisi başladı. İki gün sonra çektirdiğimiz tomografi sonuçlarına inanamadık. Hastalık çok hızlı ilerlemişti. 3 çocuğum var paniklememek elde değil. Yedinci günden itibaren ciddi kas ağrılarım, halsizlik, yüksek ateş çıkmaya başladı. 18 gün hastanede yattım. Yaşadığım solunum sıkıntısı, o boğulma hissini tarif bile etmek istemiyorum. Bu hastalığın şakası yok. Genci yaşlısı yok. Çalışma arkadaşlarıma moral vermek için karantina sürecim bitince işimin başına döndüm. Dışarıda ailemizden ve sağlığımızdan daha önemli hiçbir şey yok. Lütfen evde kalın."
KORKU FİLMİ İZLEMEK GİBİ
Uzm. Özuğuz: "Tomografi sonucuma inanamadım, yırtıp atmak istedim. İkinci tomografimde virüsün akciğerimde ilerlemesini izledim. Korku filmi izlemiş gibi oldum. 6 gün yoğun bakımda kaldım. Ya hastanenin ön kapısından çıkacaksınız ya da morg kapısından. Bunu yaşacağınıza evinizde kalın. Evimdeki 14 günlük karantina sürecimi geçiriyorum."
HİLAL YILDIRIM
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