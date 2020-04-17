Arda Turan ikinci çocuğunun ismini açıkladı
|17 Nisan 2020 09:56
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Ünlü futbolcu Arda Turan bugün Haber Global ekranlarında Erhan Ertürk'ün konuğu oldu.
Yeni doğacak çocuklarının isminin "Asil Aslan" olacağını açıklayan Turan, "100.000 maske dağıtımının yarısını geçtik. Geceleri hastanelerimize beslenme desteği veriyoruz. Komşumuza, yanımızdakilere yardım etmemiz gerekiyor. İnsanlar çalışamadıkları için maddi sıkıntılar yaşadıklarını tahmin ediyorum. Moral ve sabır en önemli şey" dedi.
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Temmuz ayında doğum yapmasını beklediğini belirtti.
Turan, "Salgın süreci zor bir süreç olduğu için dikkatli ve hassas davranıyoruz. Eşimin üstüne titriyoruz. Adı Asil Aslan olacak. İlk çoğumuzun ismini beraber karar vermiştik. Şimdiki ismi kendisi istedi ve ailelerimize de onaylattı benim de hoşuma gitti" dedi.
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