Arda Turan ikinci çocuğunun ismini açıkladı

CORONA VİRÜS 8 METREYE KADAR BULAŞABİLİR Bir araştırmada birçok ülke tarafından tavsiye edilen 2 metrelik sosyal mesafe uygulamasının yeterli olmadığı ortaya konuldu. Buna göre, Covid-19 ile enfekte olan birinin hapşırığı ya da güçlü bir öksürüğü 8 metreye kadar yayılabiliyor.