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Muş'ta bir köy karantinaya alındı

Muş'un Korkut ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 17 Nisan 2020 10:00
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Muş'ta bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır."
Anadolu Ajansı
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