Muş'ta bir köy karantinaya alındı
Muş'un Korkut ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|17 Nisan 2020 10:00
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Valilikten yapılan açıklamada, Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır."
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