Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim
|17 Nisan 2020 10:05
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Corona virüs önlemleri kapsamında büyükşehirler ve Zonguldak'ta bu hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı var.
Yasak öncesi market, fırın ve pazar gibi yerlerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için güvenlik güçleri denetim yapacak.
İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yasağın uygulanacağı 31 il valiliğine talimat gönderdi.
Talimatta corona virüs salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla bugün saat 15.00-24.00 arasında; uygulama yapılması istendi.
"EN ÜST SEVİYEDE DENETİM"
Bu kapsamda bugün belirtilen saatlar arasında; market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde-sokaklar, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı en üst seviyede denetlenecek.
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