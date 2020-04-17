Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kars'ta çöken odanın enkazında kalan kadın öldü
Kars'ın Selim ilçesinde çöken odanın enkazında kalan kadın hayatını kaybetti
|17 Nisan 2020 10:32
|Yazdır
.
Karakale köyünde yaşayan Mülkiye Bozkurt (65), sağanaktan zarar görüp görmediğini kontrol etmek için evde tandırın bulunduğu odaya gitti.
Oda, Bozkurt içeride olduğu sırada çöktü. Enkaz atında kalan Bozkurt, köylülerin çabasına rağmen çıkartılamadı.
Olay yerine Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada Bozkurt'un cansız bedenine ulaşıldı.
Kadının cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Korona eşkiyaları tutuklandı
17 Nisan 2020 08:46
|Havalar ısındı gençler sokaklara döküldü
17 Nisan 2020 07:45
|Adıyaman'da aynı köyde iki ayrı kavga: 11 yaralı
16 Nisan 2020 23:21
|Bunalıma giren elektronik mühendisi intihar etti
16 Nisan 2020 22:20
|Polis, sahte sağlık ürünü imalatçılarına göz açtırmıyor
16 Nisan 2020 21:24
|Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı
16 Nisan 2020 18:01
|Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
16 Nisan 2020 17:16
|Gamze Pala'yı öldüren zanlı tutuklandı
16 Nisan 2020 16:41
|Bakan Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması
16 Nisan 2020 15:14
|Koronavirüs tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet gösteren 5 kişi tutuklandı
16 Nisan 2020 15:11