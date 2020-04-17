50 yıldır biriktirdiği kolonyaları dağıtacak
|17 Nisan 2020 10:36
|Yazdır
Hopaç şimdi kolonyalarını koronavirüs salgını nedeniyle dağıtıyor.
Türkiye'de önemli bir yeri olan kolonya son aylarda son dönemde koronavirüsle mücadelede de öne çıktı. Bunun üzerine Samsun'da yaşayan 88 yaşındaki "kolonya koleksiyoneri" Necmi Hopaç kolonyalarını yakınlarına hediye etmeye başladı.
Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli türlerde yaklaşık 3 bin şişe kolonyası olduğunu söyleyen Hopaç, "Evimde bir odayı kolonyalarıma ayırdım. Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Özellikle koronavirüs nedeniyle tanıdıklarım yakınlarım benden kolonya istedi. Yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle hediye edip dağıttım" dedi.
'Eşimden gizli alıp eve getirirdim'
Kolonyaların şişelerinin de kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Hopaç, "Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyaları yıllarca biriktirdim. Kılıç şeklinde kolonya şişesi bile var. Benim eşim astım hastası olduğu için o kolonyayı sevmez. Ben ondan gizli kolonya alır eve getirirdim. Evimde kolonyaların olduğu odayı duyanlar merak ediyor, geliyor. Bende kolonyalarımı çocuk gibi severim. Odanın anahtarı bendedir odayı kilitlerim. Her gün odaya girerim kolonyalarıma bakarım. O kadar üstüne düşerim bu kolonyanın hastasıyım ben" şeklinde konuştu.
'Çocuk sever gibi kolonya şişelerini sever'
Fırsatçılara tepki gösteren esnaf, 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıtmaya başladı
Cihan Hopaç da babasının 50 yıldır hobi amaçlı olarak kolonya biriktirdiğini belirterek "Gittiği her yerden kolonya alıp biriktirdi. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi.
Evde canı sıkıldığı zaman kolonyaların bulunduğu odaya girer, kolonya şişeleriyle ilgilenir, çocuk sever.
Hatta kolonya şişesi yanında uyur. Hayatı bu kolonyalar oldu. Evin her yerinde kolonya vardır. Bu evde para değil kolonya şişesi bulursunuz. Son 1.5 aydır yaklaşık 500 şişe kolonyayı bu koronavirüs nedeniyle dağıttık. Piyasada bulunmadığı için babamın bu hobisini bilenler arayıp kolonya istediler. Babamda arayan herkese kolonya hediye etti. Çok talep oldu" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı
17 Nisan 2020 12:25
|Yardıma gitmişti, vefat ettiğini öğrenince merdivenlerde Kur'an okudu
17 Nisan 2020 12:09
|Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti
17 Nisan 2020 12:04
|Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
17 Nisan 2020 11:38
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım
17 Nisan 2020 11:27
|Bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 11:04
|Son testleri de negatif çıkınca hastaneden dans ederek ayrıldı
17 Nisan 2020 10:57
|Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
17 Nisan 2020 10:41
|Virüsü yenen doktorlar anlattı: Hafife aldık yanıldık
17 Nisan 2020 09:42
|20 yaş altı gençlerden 'Evde Kal' çağrısı
17 Nisan 2020 09:25