1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

50 yıldır biriktirdiği kolonyaları dağıtacak

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Necmi Hopaç, 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi.
 17 Nisan 2020 10:36
Yazdır
50 yıldır biriktirdiği kolonyaları dağıtacak

Hopaç şimdi kolonyalarını koronavirüs salgını nedeniyle dağıtıyor.

Türkiye'de önemli bir yeri olan kolonya son aylarda son dönemde koronavirüsle mücadelede de öne çıktı. Bunun üzerine Samsun'da yaşayan 88 yaşındaki "kolonya koleksiyoneri" Necmi Hopaç kolonyalarını yakınlarına hediye etmeye başladı.

Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli türlerde yaklaşık 3 bin şişe kolonyası olduğunu söyleyen Hopaç, "Evimde bir odayı kolonyalarıma ayırdım. Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Özellikle koronavirüs nedeniyle tanıdıklarım yakınlarım benden kolonya istedi. Yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle hediye edip dağıttım" dedi.

'Eşimden gizli alıp eve getirirdim'

Kolonyaların şişelerinin de kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Hopaç, "Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyaları yıllarca biriktirdim. Kılıç şeklinde kolonya şişesi bile var. Benim eşim astım hastası olduğu için o kolonyayı sevmez. Ben ondan gizli kolonya alır eve getirirdim. Evimde kolonyaların olduğu odayı duyanlar merak ediyor, geliyor. Bende kolonyalarımı çocuk gibi severim. Odanın anahtarı bendedir odayı kilitlerim. Her gün odaya girerim kolonyalarıma bakarım. O kadar üstüne düşerim bu kolonyanın hastasıyım ben" şeklinde konuştu.

'Çocuk sever gibi kolonya şişelerini sever'

Fırsatçılara tepki gösteren esnaf, 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıtmaya başladı

Cihan Hopaç da babasının 50 yıldır hobi amaçlı olarak kolonya biriktirdiğini belirterek "Gittiği her yerden kolonya alıp biriktirdi. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi.

Evde canı sıkıldığı zaman kolonyaların bulunduğu odaya girer, kolonya şişeleriyle ilgilenir, çocuk sever.

Hatta kolonya şişesi yanında uyur. Hayatı bu kolonyalar oldu. Evin her yerinde kolonya vardır. Bu evde para değil kolonya şişesi bulursunuz. Son 1.5 aydır yaklaşık 500 şişe kolonyayı bu koronavirüs nedeniyle dağıttık. Piyasada bulunmadığı için babamın bu hobisini bilenler arayıp kolonya istediler. Babamda arayan herkese kolonya hediye etti. Çok talep oldu" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı
17 Nisan 2020 12:25		 Yardıma gitmişti, vefat ettiğini öğrenince merdivenlerde Kur'an okudu
17 Nisan 2020 12:09
Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti
17 Nisan 2020 12:04		 Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
17 Nisan 2020 11:38
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım
17 Nisan 2020 11:27		 Bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
17 Nisan 2020 11:04
Son testleri de negatif çıkınca hastaneden dans ederek ayrıldı
17 Nisan 2020 10:57		 Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
17 Nisan 2020 10:41
Virüsü yenen doktorlar anlattı: Hafife aldık yanıldık
17 Nisan 2020 09:42		 20 yaş altı gençlerden 'Evde Kal' çağrısı
17 Nisan 2020 09:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi12:30 - HDP'li vekilin 2015'teki sokağa çıkma yasağıyla ilgili başvurusu reddedildi12:25 - Yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı12:15 - Gün ortasında dolardan sert yükseliş12:09 - Yardıma gitmişti, vefat ettiğini öğrenince merdivenlerde Kur'an okudu12:05 - Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı12:04 - Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti12:00 - Komisyon'da Öğretim Üyelerinin emeklilik yaş haddine düzenleme11:43 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 184 bini geçti11:43 - Koronavirüs nedeniyle doğal elma sirkesine talep arttı
11:42 - Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak11:38 - Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim11:29 - Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk11:27 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım11:25 - İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kullanımı açıklaması11:21 - Koronavirüs tedbirleri, evdeki su ve içecek tüketimi artırdı11:17 - İnfaz hakimliklerinde yeni dönem Eylül'de başlayacak11:16 - İzmir'de ortaokul öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
İki cevabınız evetse teşhis koronavirüs olabilir
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
'Haziran ayında normale döneriz'
Yurt dışındaki 25 bin Türk için 'Ramazan operasyonu'
Yükseköğretim Kanunu'nda neler değişti?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatmanur altun 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 3
luppo 1
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
koç holding'ten millete zırnık yok 1
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
0.021 oranı 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 3
mem.net sözlük cafe 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam