Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
|17 Nisan 2020 10:41
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kişisel Twitter hesabında 24 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesi uyarılarda bulundu.
"Koronavirüs nedeniyle Ramazan'ı bu kez farklı yaşayacağız"diyen Özlü,
"İftara hane halkı dışında eş dost, akraba, konu komşu çağırmak veya iftar davetlerine gitmek yok"ifadelerini kullandı.
Özlü, şunları kaydetti:
"Toplu iftar sofraları, iftar çadırları olmamalı. Bunlar yerine kişiye özel ikramlar yapılabilir. Toplulaşma oluşturmadan ve sosyal mesafe korunarak bu tür ikramlar, yardımlar yapılmalı
İftar önü sıcak pide için fırınlarda kalabalıklaşma olmamalı. Sıcak pide satışı tümüyle önlenip; soğuk ve paketlenmiş olarak satışa arz edilebilir.
Marketlerde ramazan alışverişi için yakın temas ve topluluşma oluşturulmamalı. Tenha saatlerde, hızlı ve dikkatlice alışveriş yapılmalı. Her gün alışverişe çıkılmamalı."
Toplu iftar sofraları, iftar çadırları olmamalı. Bunlar yerine kişiye özel ikramlar yapılabilir. Toplulaşma oluşturmadan ve sosyal mesafe korunarak bu tür ikramlar, yardımlar yapılmalı.Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) April 15, 2020
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