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Gram altın 379 lira seviyelerinde

Gram altın 378,5 lira, çeyrek altın 620 lira ve Cumhuriyet altını 2.533 liradan işlem görüyor
 17 Nisan 2020 10:56
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Gram altın 379 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 378,5 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 383,8 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 378,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 1.694,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.670-1.720 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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