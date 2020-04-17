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Son testleri de negatif çıkınca hastaneden dans ederek ayrıldı

Koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla Ankara'da tedavi gören bir kadın, son testlerinin negatif çıkması sonrasında taburcu edilirken dans etti.
 17 Nisan 2020 10:57
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Son testleri de negatif çıkınca hastaneden dans ederek ayrıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele dünya genelinde sürüyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın, son koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

Sağlık çalışanları taburcu olan hastayı alkışlarla uğurlarken yaşlı kadın, "Koronavirüsü yendim de geldim" ifadelerini kullandı ve alkışlar eşliğinde dans etti.
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