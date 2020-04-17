Son testleri de negatif çıkınca hastaneden dans ederek ayrıldı

BİLİM KURULU ÜYESİ: GEVŞEMEYİN BU İŞİ MAYIS SONU BİTİRELİM Prof. Dr. Levent Yamanel, daha önceden de öngörülerinin, salgının Mayıs sonu Haziran başı gibi kontrol altına alınması olduğunu söyleyerek, "Fakat bu tamamen her zaman söylediğimiz gibi izolasyon önlemlerine, evde kalmaya, sosyal mesafeyi korumaya, maske takmaya bağlı. Eğer biz bunları yaparsak, devam ettirebilirsek ve bu tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu Mayıs sonu, Haziran başı gibi bitiririz. Ama bunları yapamazsak, gevşersek, tedbirler halkımız tarafından daha az benimsenirse bu sefer süreçler uzayacaktır" dedi.